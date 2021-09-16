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Понад 5 млн українців отримали дві дози вакцини від коронавірусу

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Україна, Четвер 16 вересня 2021 08:45
Понад 5 млн українців отримали дві дози вакцини від коронавірусу Фото: понад 5 млн українців отримали дві дози вакцини від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні отримали дві дози вакцини від коронавірусу 5 009 066 осіб. За минулу добу імунізацію пройшли 118 786 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 68 806 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 49 980.

Минулої доби населення імунізували:

  • 899 мобільних бригад,
  • 2 919 пунктів щеплення;
  • 321 центр вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 097 685 людей.

З яких отримали одну дозу вакцини - 6 097 683 людини, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 009 066.

У загальній кількості в Україні проведено 11 106 749 щеплень.

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