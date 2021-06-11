ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Уже более 50. Где и когда будут работать центры вакцинации (список)

Новина українською →
Украина, Пятница 11 июня 2021 13:37
Уже более 50. Где и когда будут работать центры вакцинации (список) Фото: на выходных в Украине заработают более 50 центров вакцинации (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

На этих выходных, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Днепропетровской области будут работать 13 центров: 12 в Днепре и один в Кривом Роге.

Во Львовской области сделать прививку можно в 8 центрах. Три будут работать во Львове, по одному - в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде.

В Одесской области будут функционировать 7 центров. Из них четыре - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле.

В Полтавской области будут работать 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

В Херсонской области прививки можно будет сделать в трех центрах в Херсоне.

В Киевской области будет действовать 3 центра: два - Белой Церкви, один в Броварах.

Также прививки от коронавируса буду делать:

  • в Черновицкой области - 2 центра в Черновцах;
  • в Хмельницкой области - 2 центра: по одному в Хмельницком и Каменец-Подольском;
  • в Тернопольской - 1 центр в Тернополе;
  • в Ровенской области - 1 центр в Ровно;
  • в Винницкой области - 1 центр в Виннице;
  • в Кировоградской области - 1 центр в Кропивницком;
  • в Житомирской области - 1 центр в Житомире;
  • в Черкасской области - 1 центр в Черкассах;
  • в Харьковской области - 1 центр в Харькове;
  • в Киеве - 1 центр.

Осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Напомним, глава комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаил Радуцкий заявил, что почти в половине регионов открытие центров вакцинации вообще не происходит. Из-за этого люди из одних областей отправляются прививаться в другие.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие выходные в центрах вакцинации привились более 15 тысяч человек. Они работали в 12 городах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус вакцинация Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19