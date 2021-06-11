Уже понад 50. Де і коли будуть працювати центри вакцинації (список)
На цих вихідних, 12-13 червня, понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть у 15 областях України та в місті Києві. У них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації у додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
У Дніпропетровській області працюватимуть 13 центрів: 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі.
У Львівській області зробити щеплення можна у 8 центрах. Три працюватимуть у Львові, по одному - в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді.
В Одеській області функціонуватимуть 7 центрів. З них чотири - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі.
У Полтавській області будуть працювати 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.
У Херсонській області щеплення можна буде зробити у трьох центрах в Херсоні.
У Київській області буде діяти 3 центри: два - Білій Церкві, один у Броварах.
Також щеплення від коронавірусу будуть робити:
- у Чернівецькій області - 2 центри у Чернівцях;
- у Хмельницькій області - 2 центри: по одному в Хмельницькому та Кам'янці-Подільському;
- у Тернопільській - 1 центр у Тернополі;
- у Рівненській області - 1 центр у Рівному;
- у Вінницькій області - 1 центр у Вінниці;
- у Кіровоградській області - 1 центр у Кропивницькому;
- у Житомирській області - 1 центр у Житомирі;
- у Черкаській області - 1 центр у Черкасах;
- у Харківській області - 1 центр у Харкові;
- у Києві - 1 центр.
Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.
Нагадаємо, голова комітету зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що майже у половині регіонів відкриття центрів вакцинації взагалі не відбувається. Через це люди з одних областей вирушають вакцинуватись до інших.
Як писало РБК-Україна, за минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 тисяч осіб. Вони працювали в 12 містах.