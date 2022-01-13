Более 50 тысяч украинцев прошли ревакцинацию от COVID

Статистика за сутки

За минувшие сутки, 12 января, в Украине 102 580 человек вакцинированы против COVID-19. Из них первую дозу получили 33 452 человека, вторую дозу - 53 342, дополнительную - 749 людей, а бустерную - 15 037.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу - 14 909 166 человек, две дозы - 14 152 238, дополнительную дозу - 8 088, а бустерную - 56 178 человек.

Всего в стране уже проведено 29 125 670 прививок.