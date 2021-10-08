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Более 6 млн украинцев полностью вакцинировались от коронавируса

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Украина, Пятница 08 октября 2021 08:38
Более 6 млн украинцев полностью вакцинировались от коронавируса Фото: более 6 млн украинцев полностью вакцинировались от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине получили две дозы вакцины от коронавируса уже более 6 млн граждан. За прошедшие сутки проведено 127 685 прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, вчера одну дозу вакцины получили 61 250 человек, а полностью иммунизированны - 66 435.

За прошедшие сутки население вакцинировали:

  • 936 мобильных бригад,
  • 3 050 пунктов прививания;
  • 355 центров вакцинации.

Так, с начала вакцинальной кампании привито 7 421 452 человека.

Из которых получили одну дозу - 7 421 450 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) - 6 008 605.

В общем количестве в Украине уже сделано 13 430 055 прививок.

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