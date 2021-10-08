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Понад 6 млн українців повністю вакцинувалися від коронавірусу

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Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 08:38
Понад 6 млн українців повністю вакцинувалися від коронавірусу Фото: понад 6 млн українців повністю вакцинувалися від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні отримали дві дози вакцини від коронавірусу вже більш як 6 млн громадян. За минулу добу проведено 127 685 щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 61 250 людей, а повністю імунізовані - 66 435.

Минулої доби населення вакцинували:

  • 936 мобільних бригад,
  • 3 050 пунктів щеплення;
  • 355 центрів вакцинації.

Так, від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини.

З яких отримали одну дозу - 7 421 450 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) - 6 008 605.

У загальній кількості в Україні вже зроблено 13 430 055 щеплень.

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