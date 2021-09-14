Уже 6. В Украине растет количество областей с высокими показателями COVID-госпитализаций

По состоянию на утро, 14 сентября все области Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина. Однако уже в шести регионах страны эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Винницкой области динамика госпитализаций больных коронавирусом сейчас составляет 56,3%, хотя предварительно составила 37,4%.

В частности, Волынская область уже длительное время демонстрирует плохую статистику COVID-госпитализаций. По последним данным, она в данном регионе составляет 64,8%, а ранее колебалась в пределах 62,6-65%.

Кроме того, к данному списку присоединилась и Закарпатская область, там динамика госпитализаций COVID-больных составляет 55,6%, однако еще днями ранее составляла 22,4-40,8%.

Между тем, уже вторую неделю наблюдается плохая динамика во Львовской области, сейчас она остановилась на отметке 84,6%, поднявшись с 72,3-82,6% предыдущих.

Ситуация с COVID-госпитализациями ухудшилась и в Николаевской области, сейчас этот показатель составляет 53,9%, хотя еще недавно был 14,4%.

Одесская область также сейчас имеет плохую статистику госпитализаций COVID-больных. По последним данным, этот показатель равен 57,5%, а ранее находился в пределах 52,3-53,1%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.