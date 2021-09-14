Вже 6. В Україні зростає кількість областей з високими показниками COVID-госпіталізацій

Станом на ранок, 14 вересня всі області України знаходяться в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Проте вже у шести регіонах країни епідеміологічні показники перебувають не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Вінницькій області динаміка госпіталізацій хворих коронавірусом наразі складає 56,3%, хоча попередньо становила 37,4%.

Зокрема, Волинська область вже тривалий час демонструє погану статистику COVID-госпіталізацій. За останніми даними, вона у даному регіоні складає 64,8%, а раніше коливалась в межах 62,6-65%.

Крім того, до даного списку долучилася і Закарпатська область, там динаміка госпіталізацій COVID-хворих становить 55,6%, проте ще днями раніше складала 22,4-40,8%.

Між тим, вже другий тиждень спостерігається погана динаміка у Львівській області, наразі вона зупинилася на позначці 84,6%, піднявшись з 72,3-82,6% попередніх.

Ситуація з COVID-госпіталізаціями погіршилася і в Миколаївській області, наразі цей показник становить 53,9%, хоча ще нещодавно був 14,4%.

Одеська область також наразі має погану статистику госпіталізацій COVID-хворих. За останніми даними, цей показник дорівнює 57,5%, а раніше перебував в межах 52,3-53,1%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.