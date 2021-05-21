Уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться, - Шмыгаль

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил , что уже более 60% украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса. По его словам, в начале года этот показатель был на уровне максимум 40%.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"В начале года по разным социологическим опросам около 30, максимум 40% граждан Украины были готовы делать прививки. Апрельский опрос от ЮНИСЕФ показал, что уже 63% граждан Украины готовы вакцинироваться. Я считаю, это достижение для нас", - отметил глава правительства.

Напомним, вчера глава парламента Дмитрий Разумков анонсировал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу выступит в Верховной раде. Он отчитается перед парламентом о выполнении постановления по борьбе с коронавирусом в стране.

Как писало РБК-Украина, новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.

Ранее Виктор Ляшко пообещал за лето вакцинировать от COVID 5 млн украинцев. Для этого нужно вакцинировать по 100 тысяч человек в день.