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Уже понад 60% українців готові вакцинуватися, - Шмигаль

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Україна, П'ятниця 21 травня 2021 10:23
Уже понад 60% українців готові вакцинуватися, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що уже понад 60% українців готові вакцинуватися від коронавірусу. За його словами, на початку року цей показник був на рівні максимум 40%.

Про це він заявив у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"На початку року по різних соціологічних опитуваннях близько 30, максимум 40% громадян України були готові робити щеплення. Квітневе опитування від ЮНІСЕФ показало, що вже 63% громадян України готові вакцинуватися. Я вважаю, це досягнення для нас", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, вчора глава парламенту Дмитро Разумков анонсував, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю виступить у Верховній раді. Він звітуватиме перед парламентом про виконання постанови по боротьбі з коронавірусом у країні.

Як писало РБК-Україна, новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поставив перед собою завдання по вакцинації від коронавірусу у країні. Глава МОЗ має намір до кінця цього року вакцинувати всіх бажаючих.

Раніше Віктор Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від COVID 5 млн українців. Для цього потрібно вакцинувати по 100 тисяч осіб у день.

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