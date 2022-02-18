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Более 65 тысяч человек за сутки получили прививку от COVID

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 08:22
Более 65 тысяч человек за сутки получили прививку от COVID Фото: еще более 65 тысяч человек привились от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса еще более 65 тысяч человек. Всего в стране уже сделали более 31 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 17 февраля 65 089 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 17 796 человек, вторую дозу - 27 686 человек, дополнительную дозу получили 488 человек, а бустерную - 19 119.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании привито 15 649 485 человек, из них получили первую дозу - 15 649 483 человека, получили две дозы - 15 071 517 человек, дополнительную дозу - 25 841 человек, а бустерную - 636 201. Всего проведено 31 383 042 прививки.

Напомним, в Минцифры обратились к украинцам, которые не могли сгенерировать сертификат о выздоровлении от COVID и бустерной дозе.

Ранее стало известно, что украинцам выплатят по 500 гривен за бустерную вакцинацию.

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