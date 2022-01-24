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Вдобавок к тысяче. Украинцам выплатят деньги за бустерную дозу

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Киев, Понедельник 24 января 2022 20:26
Вдобавок к тысяче. Украинцам выплатят деньги за бустерную дозу Фото: за бустерную дозу будут давать 500 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский анонсировал расширение программы "еПоддержка". Украинцы, которые сделают бустерную прививку от коронавируса, получат дополнительную выплату к "ковидной" тысяче гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

По словам главы государства, украинцы после бустерной прививки смогут получить еще 500 гривен на карточку "еПоддержка". Таким образом украинские власти хотят стимулировать вакцинированных украинцев делать третью прививку, чтобы усилить иммунитет.

"Иммунитет растет после каждой дозы вакцины. Стратегия бустеризации стала единым стандартом для всех развитых стран", - подчеркнул Зеленский.

Кто сейчас может получить деньги за вакцинацию: совершеннолетние украинцы после 2 прививок от коронавируса.

Куда можно потратить средства:

  • билеты в театр, кино или на концерт;
  • абонемент в спортзал или фитнес-центр;
  • книги;
  • билеты на поезд и внутренние авиарейсы;
  • медикаменты (для людей от 60 лет).

В ближайшее время выплачивать "ковидную" тысячу начнут несовершеннолетним, а лекарства смогут покупать лица с инвалидностью.

Напомним, в ближайшее время выплачивать "ковидную" тысячу начнут несовершеннолетним, а лекарства смогут покупать лица с инвалидностью.

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