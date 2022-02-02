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Почти 75 тысяч украинцев привились от COVID за сутки: большинство - второй дозой

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 75 тысяч человек. Из которых большинство привились второй дозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 1 февраля в Украине 74 592 человека вакцинированы против COVID-19.

В частности, первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу - 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, а бустерную - 21 450.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 373 130 человек.

Из них получили первую дозу - 15 373 128 человек, две дозы -14 672 260 человек, получили дополнительную дозу - 17 892 человека, а бустерную дозу - 377 548.

В общем количестве в стране проведено 30 440 828 прививок.

Напомним, в Минздраве рассказали, каким препаратом делать бустер после смешанной вакцинации.

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Вакцина от коронавируса