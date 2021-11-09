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Более 8 миллионов украинцев полностью вакцинировались от COVID

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Украина, Вторник 09 ноября 2021 08:40
Более 8 миллионов украинцев полностью вакцинировались от COVID Фото: более 8 миллионов украинцев полностью вакцинировались от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине более 8 миллионов человек получили две дозы вакцины против коронавируса. Тем самым, завершив полный курс иммунизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За минувшие сутки

В частности, за вчера против коронавируса было привито 240 440 человек. Из них одну дозу вакцины получили - 140 439, а полностью иммунизированные - 100 001 человек.

Общая статистика

В Украине с начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека.

Так, одну дозу вакцины получили 11 546 721 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 8 038 054 (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

В общем количестве в стране уже проведено 19 584 775 прививок.

В Минздраве добавляют, что 91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.

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