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Понад 8 мільйонів українців повністю вакцинувалися від COVID

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Україна, Вівторок 09 листопада 2021 08:40
Понад 8 мільйонів українців повністю вакцинувалися від COVID Фото: понад 8 мільйонів українців повністю вакцинувалися від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні понад 8 мільйонів людей отримали дві дози вакцини проти коронавірусу. Тим самим, завершивши повний курс імунізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За минулу добу

Зокрема, за вчора проти коронавірусу було щеплено 240 440 людей. З них одну дозу вакцини отримали - 140 439, а повністю імунізовані - 100 001 людина.

Загальна статистика

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини.

Так, одну дозу вакцини отримали 11 546 721 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 8 038 054 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У загальній кількості в країні вже проведено 19 584 775 щеплень.

У МОЗ додають, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не отримували жодної дози вакцини проти коронавірусу.

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