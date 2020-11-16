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Более 80 млн гривен: в УЗ назвали необходимую сумму для подготовки COVID-больниц

Новина українською → Киев, Понедельник 16 ноября 2020 22:49
Более 80 млн гривен: в УЗ назвали необходимую сумму для подготовки COVID-больниц Фото: больничная палата (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Дмитрий Левицкий

Директор Центра здравоохранения "Укрзализныци" Наталья Белинская назвала необходимую сумму средств для подготовки ведомственных больниц для приема больных COVID-19. Потребности железнодорожных больниц уже обсудили с представителями Минздрава.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании профильного комитета парламента, передает "Укринформ".

По словам Белинской, для того, чтобы 8 больниц "Укрзализныци" смогли провести кислород, закупить концентраторы и оксигенаторы потребуется 82 млн гривен.

"В УЗ по результатам полугодия убытки составили 8 млрд грн, и возможности финансировать прием больных COVID-19, которые не являются работниками УЗ, нет... Это возможно только при получении финансирования", - подчеркнула она.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Минздрав договорился с "Укрзализныцей", что ее ведомственные больницы начнут принимать пациентов с COVID-19. Минздрав согласился профинансировать все необходимые расходы.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве рассказали, что будут делать, когда больницы, определенные для лечения COVID-19, будут заполнены на 100%.

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