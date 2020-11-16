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Понад 80 млн гривень: в УЗ назвали необхідну суму для підготовки COVID-лікарень

Новость на русском → Київ, Понеділок 16 листопада 2020 22:49
Понад 80 млн гривень: в УЗ назвали необхідну суму для підготовки COVID-лікарень Фото: лікарняна палата (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Дмитро Левицький

Директор Центру охорони здоров'я "Укрзалізниці" Наталія Белінська назвала необхідну суму коштів для підготовки відомчих лікарень для прийому хворих на COVID-19. Потреби залізничних лікарень вже обговорили з представниками МОЗ.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні профільного комітету парламенту, передає "Укрінформ".

За словами Белінської, для того, щоб 8 лікарень "Укрзалізниці" змогли провести кисень, закупити концентратори та оксигенатори знадобиться 82 млн гривень.

"В УЗ за результатами півріччя збитки становили 8 млрд грн, і можливості фінансувати прийом хворих на COVID-19, які не є працівниками УЗ, немає... Це можливо тільки при отриманні фінансування", - наголосила вона.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що МОЗ домовилося з "Укрзалізницею", що її відомчі лікарні почнуть приймати пацієнтів з COVID-19. МОЗ погодилося профінансувати всі необхідні витрати.

Також РБК-Україна писало, що в МОЗ розповіли, що будуть робити, коли лікарні, визначені для лікування COVID-19, будуть заповнені на 100%.

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