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Более 80% работников школ в Украине получили вакцину: известны области-лидеры и аутсайдеры

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Украина, Вторник 05 октября 2021 12:24
Более 80% работников школ в Украине получили вакцину: известны области-лидеры и аутсайдеры Фото: 81% работников школ уже получили первую прививку (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине продолжается процесс прививания от COVID-19 работников образовательных учреждений. Так, по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 81% персонала школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

По его словам, в течение последних 5 дней наблюдается повышение на 18% количества вакцинированных педагогов первой дозой во Львовской области, а на почти 14 % - в Днепропетровской.

Ситуация по полному введению базового курса прививок сейчас такова:

Луганская область - 67,9%,
Черкасская область - 64 %;
Полтавская область - 62,8 %;
м. Киев - 62,6 %;
Сумская область - 59, 7%.

Однако глава МОН отметил, что у Херсонской, Ровенской и Одесской области сейчас отсутствует прогресс COVID-вакцинации.

Напомним, Украина сейчас находится в "желтой" зоне карантина, согласно которой, могут работать только те заведения, где по меньшей мере 80% персонала заведения получили по крайней мере одну прививку от коронавируса.

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