Более 80% работников школ в Украине получили вакцину: известны области-лидеры и аутсайдеры

В Украине продолжается процесс прививания от COVID-19 работников образовательных учреждений. Так, по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 81% персонала школ.

По его словам, в течение последних 5 дней наблюдается повышение на 18% количества вакцинированных педагогов первой дозой во Львовской области, а на почти 14 % - в Днепропетровской.

Ситуация по полному введению базового курса прививок сейчас такова:

Луганская область - 67,9%,

Черкасская область - 64 %;

Полтавская область - 62,8 %;

м. Киев - 62,6 %;

Сумская область - 59, 7%.

Однако глава МОН отметил, что у Херсонской, Ровенской и Одесской области сейчас отсутствует прогресс COVID-вакцинации.