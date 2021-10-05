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Понад 80% працівників шкіл в Україні отримали вакцину: відомі області-лідери та аутсайдери

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Україна, Вівторок 05 жовтня 2021 12:24
Понад 80% працівників шкіл в Україні отримали вакцину: відомі області-лідери та аутсайдери Фото: 81% працівників шкіл вже отримали перше щеплення (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні триває процес щеплення від COVID-19 працівників освітніх закладів. Так, принаймні одну дозу вакцини отримали вже 81% персоналу шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

За його словами, протягом останні 5 днів спостерігається підвищення на 18% кількості вакцинованих освітян першою дозою у Львівській області, а на майже 14 % - у Дніпропетровській.

Ситуація по повному введенню базового курсу щеплень наразі така:

Луганська область - 67,9%,
Черкаська область - 64 %;
Полтавська область - 62,8 %;
м. Київ - 62,6 %;
Сумська область - 59, 7%.

Однак глава МОН зазначив, що у Херсонській, Рівненській та Одеській області наразі відсутній прогрес COVID-вакцинації.

Нагадаємо, Україна наразі перебуває в "жовтій" зоні карантину, згідно з якою, можуть працювати лише ті заклади освіти, де щонайменше 80% персоналу закладу отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу.

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