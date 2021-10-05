Понад 80% працівників шкіл в Україні отримали вакцину: відомі області-лідери та аутсайдери

В Україні триває процес щеплення від COVID-19 працівників освітніх закладів. Так, принаймні одну дозу вакцини отримали вже 81% персоналу шкіл.

За його словами, протягом останні 5 днів спостерігається підвищення на 18% кількості вакцинованих освітян першою дозою у Львівській області, а на майже 14 % - у Дніпропетровській.

Ситуація по повному введенню базового курсу щеплень наразі така:

Луганська область - 67,9%,

Черкаська область - 64 %;

Полтавська область - 62,8 %;

м. Київ - 62,6 %;

Сумська область - 59, 7%.

Однак глава МОН зазначив, що у Херсонській, Рівненській та Одеській області наразі відсутній прогрес COVID-вакцинації.