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Более 80% умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет

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Среда 29 сентября 2021 10:43
Более 80% умерших от COVID-19 в Украине - люди старше 60 лет Фото: более 80% умерших - люди за 60 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За весь период в Украине 82% умерших - люди в возрасте от 60 лет. Они также имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Среди умерших в этой возрастной категории 98,3% не были вакцинированы. А 97% госпитализированных с COVID-19 среди этой возрастной группы не имеют полного курса вакцинации.

"На сегодня лишь 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных - 16,6%", - добавили в Минздраве.

Напомним, в Украине планируют разрешить вакцинацию от коронавируса для всех детей от 12 лет.

Добавим, чиновников и педагогов планируют обязать вакцинироваться от коронавируса.

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