Понад 80% померлих від COVID-19 в Україні - люди віком від 60 років
Фото: більше 80% померлих - люди за 60 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
За весь період в Україні 82% померлих - люди віком від 60 років. Вони також мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Серед померлих у цій віковій категорії 98,3% не були вакциновані. А 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.
"На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих - 16,6%", - додали в МОЗ.
Нагадаємо, в Україні планують дозволити вакцинацію від коронавірусу для всіх дітей від 12 років.
Додамо, чиновників та освітян планують зобов'язати вакцинуватися від коронавірусу.