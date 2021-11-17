Более 9 млн украинцев полностью вакцинировались от COVID-19

В Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса полностью привились более чем 9 млн граждан. В частности, вчера курс иммунизации завершили более 180 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

За сутки

За прошедшие сутки, 16 ноября в Украине против коронавируса было вакцинировано 294 855 человек.

Из которых одну дозу вакцины получили 114 029 людей, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 180 826.

В целом в Украине

В Украине с начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека.

Из них получили первую дозу вакцины - 12 445 579 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 9 068 241.

В общем количестве в стране уже проведено 21 513 820 прививок.

В Минздраве добавляют, что 88,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины против коронавируса.