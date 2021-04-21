UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

За 92 дня. В США сделали 200 млн прививок от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что США сделали 200 млн прививок от коронавируса за 92 дня его президентства. В конце марта глава государства поставил цель по вакцинации - 200 млн доз за сто дней президентства.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время брифинга.

Байден объявил о своей цели сделать 100 млн прививок в стране в первые 100 дней своего президентства, однако она была достигнута в марте.

"И поэтому я поставил вторую цель - сделать 200 млн прививок в первые 100 дней моего президентства. Нам удалось этого добиться. Сегодня, на 92-й день пребывания на посту, мы сделали 200 млн прививок", - заявил Байден.

Американский президент добавил, что вакцина теперь доступна всем совершеннолетним американцам.

"Если вам 16 лет или больше, вы имеете право на бесплатную прививку от COVID-19", - сообщил он.

Байден заявил, что 80% жителей Соединенных Штатов старше 65 лет получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины на данный момент.

Напомним, что в декабре 2020 года Байден, который тогда был избранным президентом США, планировал, что за 100 дней его президентства в стране сделают 100 млн прививок от коронавируса. Это обещание глава государства выполнил за 58 дней.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не станут делиться COVID-вакциной, пока не будут привиты американцы.

Кроме того, президент США Джо Байден озвучил сроки, когда в стране смогут привить все население.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденвакцинацияКоронавирус
Читайте также
Белый дом отверг обвинения в подготовке покушения на Лукашенко
В Индии умерли более 20 COVID-пациентов на ИВЛ из-за утечки кислорода
Прогноз погоды