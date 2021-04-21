За 92 дня. В США сделали 200 млн прививок от COVID-19

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что США сделали 200 млн прививок от коронавируса за 92 дня его президентства. В конце марта глава государства поставил цель по вакцинации - 200 млн доз за сто дней президентства.
Об этом заявил президент США Джо Байден во время брифинга.
Байден объявил о своей цели сделать 100 млн прививок в стране в первые 100 дней своего президентства, однако она была достигнута в марте.
"И поэтому я поставил вторую цель - сделать 200 млн прививок в первые 100 дней моего президентства. Нам удалось этого добиться. Сегодня, на 92-й день пребывания на посту, мы сделали 200 млн прививок", - заявил Байден.
Американский президент добавил, что вакцина теперь доступна всем совершеннолетним американцам.
"Если вам 16 лет или больше, вы имеете право на бесплатную прививку от COVID-19", - сообщил он.
Байден заявил, что 80% жителей Соединенных Штатов старше 65 лет получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины на данный момент.
Напомним, что в декабре 2020 года Байден, который тогда был избранным президентом США, планировал, что за 100 дней его президентства в стране сделают 100 млн прививок от коронавируса. Это обещание глава государства выполнил за 58 дней.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не станут делиться COVID-вакциной, пока не будут привиты американцы.
Кроме того, президент США Джо Байден озвучил сроки, когда в стране смогут привить все население.