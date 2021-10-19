Почти 95% госпитализированных с COVID на прошлой неделе невакцинированы, - Минздрав

В Украине 94,2% людей, госпитализированных с коронавирусом не получили ни одной дозы COVID-вакцины. Такая тенденция наблюдалась в течение прошлой недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

"Из 27 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября текущего года, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на прошлой неделе прививку от коронавируса получили 762 352 человека.

В целом, по крайней мере одной дозой COVID-вакцины привились 8 065 760 человек, а двумя - 6 573 564.

В Минздраве отмечают, что невакцинированные от коронавируса имеют в 11 раз больший риск умереть от штамма "Дельта", чем вакцинированные.

Вместе с тем риск заболеть у непривитых в 6 раз выше по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины.