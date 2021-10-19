Майже 95% госпіталізованих з COVID минулого тижня невакциновані, - МОЗ

В Україні 94,2% людей, госпіталізованих з коронавірусом не отримали жодної дози COVID-вакцини. Така тенденція спостерігалася протягом минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

"З 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня поточного року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, минулого тижня щеплення від коронавірусу отримали 762 352 людини.

Загалом, принаймні однією дозою COVID-вакцини щепилися 8 065 760 людей, а двома - 6 573 564.

У МОЗ зазначають, що невакциновані від коронавірусу мають в 11 разів більший ризик померти від штаму "Дельта", ніж вакциновані.

Разом з тим ризик захворіти у невакцинованих у 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини.