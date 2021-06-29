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В Абу-Даби запретят посещать общественные места невакцинированным лицам

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Абу-Даби, Вторник 29 июня 2021 17:30
В Абу-Даби запретят посещать общественные места невакцинированным лицам Фото: В столице Эмиратов запретят посещать общественные места невакцинированным (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В столице Объединенных Арабских Эмиратов планируют запретить посещение большинства общественных мест лицам, избежавшим вакцинации. Сейчас известно, что полный курс прививки против коронавируса прошли 77% населения.

Об этом сообщил Twitter-аккаунт столицы Эмиратов.

Начиная с 20 августа, посещать общественные места в Абу-Даби позволят только вакцинированным против коронавируса лицам. В частности, без прививки будет запрещено посещать:

  • торговые центры;
  • рестораны;
  • кафе;
  • тренажерные залы;
  • музеи;
  • парки;
  • университеты;
  • школы;
  • детские сады;
  • курортные зоны;
  • оздоровительные клубы;
  • магазины, расположенные вне территории торговых центров;

Впрочем, будет разрешено попасть в супермаркеты или аптеки, если там продают товары первой необходимости.

Известно, что запрет будет действовать на лиц старше 15 лет и тех, кто не имеет медицинских противопоказаний относительно вакцинирования. Соответствующее решение власти приняли после того, как в эмирате вакцинировались 93% жителей из целевых групп.

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