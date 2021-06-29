В Абу-Даби запретят посещать общественные места невакцинированным лицам
В столице Объединенных Арабских Эмиратов планируют запретить посещение большинства общественных мест лицам, избежавшим вакцинации. Сейчас известно, что полный курс прививки против коронавируса прошли 77% населения.
Об этом сообщил Twitter-аккаунт столицы Эмиратов.
Начиная с 20 августа, посещать общественные места в Абу-Даби позволят только вакцинированным против коронавируса лицам. В частности, без прививки будет запрещено посещать:
- торговые центры;
- рестораны;
- кафе;
- тренажерные залы;
- музеи;
- парки;
- университеты;
- школы;
- детские сады;
- курортные зоны;
- оздоровительные клубы;
- магазины, расположенные вне территории торговых центров;
Впрочем, будет разрешено попасть в супермаркеты или аптеки, если там продают товары первой необходимости.
Известно, что запрет будет действовать на лиц старше 15 лет и тех, кто не имеет медицинских противопоказаний относительно вакцинирования. Соответствующее решение власти приняли после того, как в эмирате вакцинировались 93% жителей из целевых групп.