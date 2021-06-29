В Абу-Дабі заборонять відвідувати громадські місця невакцинованим особам
В столиці Об'єднаних Арабських Еміратів планують заборонити відвідування більшості громадських місць особам, які уникнули вакцинування. Наразі відомо, що повний курс щеплення проти коронавірусу пройшли 77% населення.
Про це повідомив Twitter-акаунт столиці Еміратів.
Починаючи з 20 серпня, відвідувати громадські місця в Абу-Дабі дозволятимуть лише вакцинованим проти коронавірусу особам. Зокрема, без щеплення буде заборонено відвідувати:
- торгові центри;
- ресторани;
- кафе;
- тренажерні зали;
- музеї;
- парки;
- університети;
- школи;
- дитячі садки;
- курортні зони;
- оздоровчі клуби;
- магазини, що розташовані поза територією торгових центрів;
Втім, буде дозволено потрапити до супермаркетів, чи аптек, якщо там продають товари першої необхідності.
Відомо, що заборона діятиме на осіб старше 15 років й тих, у кого не має медичних протипоказань стосовно вакцинування. Відповідне рішення влада прийняла після того, як в еміраті вакцинувалися 93% жителів з цільових груп.