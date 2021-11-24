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Адаптивный карантин в Украине изменили. Кабмин обновил правила для "желтой" зоны

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Киев, Среда 24 ноября 2021 13:34
Адаптивный карантин в Украине изменили. Кабмин обновил правила для "желтой" зоны Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине изменили правила адаптивного карантина. Теперь в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заседание правительства.

Теперь в этой зоне бизнесы и общественные заведения смогут работать только при условии вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или сертификата выздоровления). То же самое касается посетителей.

Вместе с тем, "желтый" сертификат действует теперь 30 дней вместо 120 дней. Сертификаты теперь необходимо считывать через приложение "Дия", а не только проверять визуальное наличие.

Штраф за ненадлежащую проверку - от 34 до 170 тысяч гривен.

Какие области остаются в "желтой" зоне

По состоянию на сегодня, в этой зоне Кировоградская и Закарпатская области.

В "желтой" зоне действуют такие правила:

  • масочный режим, социальная дистанция:
  • проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
  • заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров,
  • дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала.
  • Теперь для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, в Украине сократилась "желтая" зона карантина. Черновицкая область перешла в "оранжевую" зону.

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