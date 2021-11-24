Адаптивний карантин в Україні змінено. Кабмін оновив правила для "жовтої" зони

В Україні змінили правила адаптивного карантину. Тепер в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на засідання уряду.

Тепер у цій зоні бізнеси та громадські заклади зможуть працювати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи сертифікату одужання). Теж саме стосується відвідувачів.

Разом з тим, "жовтий" сертифікат чинний тепер 30 днів замість 120 днів. Сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти візуальну наявність.

Штраф за неналежну перевірку - від 34 до 170 тисяч гривень.

Які області залишаються у "жовтій" зоні

Станом на сьогодні, у цій зоні Кіровоградська та Закарпатська області.

В "жовтій" зоні діють такі правила: