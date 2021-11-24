Адаптивний карантин в Україні змінено. Кабмін оновив правила для "жовтої" зони
В Україні змінили правила адаптивного карантину. Тепер в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання уряду.
Тепер у цій зоні бізнеси та громадські заклади зможуть працювати лише за умови вакцинації однією дозою всього персоналу (або за наявності сертифікату чи сертифікату одужання). Теж саме стосується відвідувачів.
Разом з тим, "жовтий" сертифікат чинний тепер 30 днів замість 120 днів. Сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток "Дія", а не лише перевіряти візуальну наявність.
Штраф за неналежну перевірку - від 34 до 170 тисяч гривень.
Які області залишаються у "жовтій" зоні
Станом на сьогодні, у цій зоні Кіровоградська та Закарпатська області.
В "жовтій" зоні діють такі правила:
- масковий режим, соціальна дистанція:
- проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
- дошкільні навчальні заклади та 1-4 класи шкіл працюють у звичайному форматі, проте інші заклади освіти можуть працювати лише у разі наявності 80% вакцинованого хоча б одною дозою персоналу.
- Тепер для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.