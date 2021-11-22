Американцам не рекомендуют ездить в Германию и Данию
Жителям США рекомендуют не посещать такие страны, как Германия и Дания из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее заявление сделали Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
CDC обновил данные для стран по ситуации с коронавирусом. В результате повысил свои рекомендации по поездкам до "четвертого уровня", который расценивается как очень высокий, для таких европейских стран, как Германия и Дания. Американцам рекомендуют отказаться от поездок в эти страны.
Также известно, что CDC снизил свои рекомендации по путешествиям по COVID-19 с четвертого уровня до "третьего" для некоторых стран, который расценивается как низкий уровень опасности. В этот список попали Израиль, Аруба, Кюрасао и Гваделупа.
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель рекомендовала жителям страны быстрее пройти вакцинацию от коронавируса. Ситуация с COVID-19 стала хуже, там могут ужесточить ограничения.