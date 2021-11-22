Американцам не рекомендуют ездить в Германию и Данию

Жителям США рекомендуют не посещать такие страны, как Германия и Дания из-за ситуации с коронавирусом . Соответствующее заявление сделали Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

CDC обновил данные для стран по ситуации с коронавирусом. В результате повысил свои рекомендации по поездкам до "четвертого уровня", который расценивается как очень высокий, для таких европейских стран, как Германия и Дания. Американцам рекомендуют отказаться от поездок в эти страны.