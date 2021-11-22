Американцям не рекомендують їздити до Німеччини та Данії

Жителям США рекомендують не відвідувати такі країни, як Німеччина і Данія через ситуацію з коронавірусом . Відповідну заяву зробили центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC).

CDC оновив дані для країн щодо ситуації з коронавірусом. В результаті підвищив свої рекомендації по поїздках до "четвертого рівня", який розцінюється як дуже високий, для таких європейських країн, як Німеччина і Данія. Американцям рекомендують відмовитися від поїздок в ці країни.