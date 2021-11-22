Американцям не рекомендують їздити до Німеччини та Данії
Жителям США рекомендують не відвідувати такі країни, як Німеччина і Данія через ситуацію з коронавірусом. Відповідну заяву зробили центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
CDC оновив дані для країн щодо ситуації з коронавірусом. В результаті підвищив свої рекомендації по поїздках до "четвертого рівня", який розцінюється як дуже високий, для таких європейських країн, як Німеччина і Данія. Американцям рекомендують відмовитися від поїздок в ці країни.
Також відомо, що CDC знизив свої рекомендації щодо подорожей по COVID-19 з четвертого рівня до "третього" для деяких країн, який розцінюється як низький рівень небезпеки. У цей список потрапили Ізраїль, Аруба, Кюрасао і Гваделупа.
Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель рекомендувала жителям країни швидше пройти вакцинацію від коронавірусу. Ситуація з COVID-19 стала гіршою, там можуть посилити обмеження.