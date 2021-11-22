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Американцям не рекомендують їздити до Німеччини та Данії

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США, Понеділок 22 листопада 2021 23:06
Американцям не рекомендують їздити до Німеччини та Данії Фото: американцям не рекомендують їздити до Німеччини та Данії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Жителям США рекомендують не відвідувати такі країни, як Німеччина і Данія через ситуацію з коронавірусом. Відповідну заяву зробили центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

CDC оновив дані для країн щодо ситуації з коронавірусом. В результаті підвищив свої рекомендації по поїздках до "четвертого рівня", який розцінюється як дуже високий, для таких європейських країн, як Німеччина і Данія. Американцям рекомендують відмовитися від поїздок в ці країни.

Також відомо, що CDC знизив свої рекомендації щодо подорожей по COVID-19 з четвертого рівня до "третього" для деяких країн, який розцінюється як низький рівень небезпеки. У цей список потрапили Ізраїль, Аруба, Кюрасао і Гваделупа.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель рекомендувала жителям країни швидше пройти вакцинацію від коронавірусу. Ситуація з COVID-19 стала гіршою, там можуть посилити обмеження.

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