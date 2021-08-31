Американцев просят не посещать несколько стран из-за ситуации с COVID-19

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили перечень стран, в которые не рекомендуют ездить американцам. Жителей США просят не посещать Швейцарию, Азербайджан и Эстонию из-за высокой заболеваемости COVID-19 .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США .

Швейцария, Азербайджан и Эстония попали в список "четвертого уровня опасности" CDC , который расценивается как очень высокий. Это значит, что заболеть коронавирусом в этих странах можно с большой вероятностью.

Поэтому Госдепартамент США рекомендует американцам не посещать эти страны, избегать поездок туда.

"Если вам необходимо поехать в эти места, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой", - говорится на сайте Госдепартамента США.