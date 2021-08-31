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Американцев просят не посещать несколько стран из-за ситуации с COVID-19

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США, Вторник 31 августа 2021 03:46
Американцев просят не посещать несколько стран из-за ситуации с COVID-19 Фото: американцев просят не ездить в Швейцарию, Азербайджан и Эстонию (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили перечень стран, в которые не рекомендуют ездить американцам. Жителей США просят не посещать Швейцарию, Азербайджан и Эстонию из-за высокой заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Швейцария, Азербайджан и Эстония попали в список "четвертого уровня опасности" CDC, который расценивается как очень высокий. Это значит, что заболеть коронавирусом в этих странах можно с большой вероятностью.

Поэтому Госдепартамент США рекомендует американцам не посещать эти страны, избегать поездок туда.

"Если вам необходимо поехать в эти места, убедитесь, что вы полностью вакцинированы перед поездкой", - говорится на сайте Госдепартамента США.

Напомним, что ВОЗ рекомендует третью дозу вакцины от коронавируса для людей из группы риска. Однако там все же предупредили, что следует соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что во Франции вакцинацию сделали обязательной для нескольких профессий.

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