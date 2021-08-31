Американців просять не відвідувати кілька країн через ситуацію з COVID-19
Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) оновили перелік країн, в які не рекомендують їздити американцям. Жителів США просять не відвідувати Швейцарію, Азербайджан та Естонію через високу захворюваність COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
Швейцарія, Азербайджан та Естонія потрапили до списку "четвертого рівня небезпеки" CDC, який розцінюється як дуже високий. Це означає, що захворіти коронавірусом в цих країнах можна з великою ймовірністю.
Тому Держдепартамент США рекомендує американцям не відвідувати ці країни, уникати поїздок туди.
"Якщо вам необхідно поїхати в ці місця, переконайтеся, що ви повністю вакциновані перед поїздкою", - йдеться на сайті Держдепартаменту США.
Нагадаємо, що ВООЗ рекомендує третю дозу вакцини від коронавірусу для людей з групи ризику. Однак там все ж попередили, що слід дотримуватися обережності.
Раніше повідомлялося, що у Франції вакцинацію зробили обов'язковою для кількох професій.