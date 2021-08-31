Американців просять не відвідувати кілька країн через ситуацію з COVID-19

Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) оновили перелік країн, в які не рекомендують їздити американцям. Жителів США просять не відвідувати Швейцарію, Азербайджан та Естонію через високу захворюваність COVID-19 .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США .

Швейцарія, Азербайджан та Естонія потрапили до списку "четвертого рівня небезпеки" CDC , який розцінюється як дуже високий. Це означає, що захворіти коронавірусом в цих країнах можна з великою ймовірністю.

Тому Держдепартамент США рекомендує американцям не відвідувати ці країни, уникати поїздок туди.

"Якщо вам необхідно поїхати в ці місця, переконайтеся, що ви повністю вакциновані перед поїздкою", - йдеться на сайті Держдепартаменту США.