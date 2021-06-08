Американцы отказываются от вакцины Johnson & Johnson: миллионы доз окажутся негодными

Американцы отказываются от вакцины Johnson & Johnson. В результате миллионы доз вакцины от коронавируса окажутся негодными уже в конце месяца.

Отказываться от вакцины жители США начали еще в апреле. Это произошло после сообщений о том, что вакцина Johnson & Johnson может вызывать редкие случаи тромбоза. Позже регулирующие органы в США объявили, что преимущества вакцины перевешивают риск.

Не изменило мнение американцев и то, что с вакциной Johnson & Johnson нужна только одна инъекция для полной вакцинации и требования к хранению у нее менее жесткие, чем конкурентов Pfizer и Moderna.

Замедление темпов роста вакцинации приведет к тому, что срок действия некоторых доз Johnson & Johnson истечет уже к концу месяца. По данным веб-сайта J&J, как минимум 13 партий вакцины имеют срок годности до 27 июня.

При этом точно не уточняется, сколько именно доз могут прийти в негодность в скором времени. Но вакцина имеет трехмесячный срок хранения, и большинство доз было отправлено по штатам США в начале апреля, в том числе и 11 миллионов в первую неделю. Также у компании есть еще 100 миллионов готовых к отправке доз, но сроки поставки неизвестны.

В компании отметили, что работают с правительством США и органами здравоохранения, чтобы поддержать использование своей вакцины.

"Мы по-прежнему стремимся помочь положить конец этой смертельной пандемии как можно быстрее", - заявили в компании.

При этом издание отмечает, что не все американцы относятся скептически к вакцине. К примеру, пожилые жители США наоборот за нее - у них меньший риск тромбоза и пожилые люди предпочитают однократную инъекцию.