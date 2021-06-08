Американці відмовляються від вакцини Johnson & Johnson: мільйони доз виявляться непридатними

Американці відмовляються від вакцини Johnson & Johnson. В результаті мільйони доз вакцини від коронавірусу виявляться непридатними вже в кінці місяця.

Відмовлятися від вакцини жителі США почали ще в квітні. Це сталося після повідомлень про те, що вакцина Johnson & Johnson може викликати рідкісні випадки тромбозу. Пізніше регулятори в США оголосили, що переваги вакцини перевищують ризик.

Не змінило думку американців і те, що з вакциною Johnson & Johnson потрібна тільки одна ін'єкція для повної вакцинації і вимоги до зберігання у неї менш жорсткі, ніж конкурентів Pfizer і Moderna.

Уповільнення темпів зростання вакцинації призведе до того, що термін дії деяких доз Johnson & Johnson закінчиться вже до кінця місяця. За даними веб-сайту J&J, щонайменше 13 партій вакцини мають термін придатності до 27 червня.

При цьому точно не уточнюється, скільки саме доз можуть прийти в непридатність незабаром. Але вакцина має тримісячний термін зберігання, і більшість доз було відправлено по штатах США на початку квітня, в тому числі і 11 мільйонів в перший тиждень. Також у компанії є ще 100 мільйонів готових до відправки доз, але терміни поставки невідомі.

У компанії відзначили, що працюють з урядом США і органами охорони здоров'я, щоб підтримати використання своєї вакцини.

"Ми як і раніше прагнемо допомогти покласти край цій смертельній пандемії якомога швидше", - заявили в компанії.

При цьому видання зазначає, що не всі американці ставляться скептично до вакцини. Наприклад, літні жителі США навпаки за неї-у них менший ризик тромбозу і літні люди вважають за краще одноразову ін'єкцію.