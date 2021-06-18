В Англии открыли COVID-вакцинацию для всех взрослых

Служба здравоохранения в Англии открывает в пятницу, 18 июня, вакцинацию против COVID-19 для всех в возрасте старше 18 лет. Страна планирует ускорить темпы вакцинации населения.

Премьер-министр Борис Джонсон в понедельник отодвинул полный выход Англии из локдауна до 19 июля из-за увеличения количества случаев коронавируса, но также объявил планы об ускорении темпов вакцинации, пообещав дать каждому взрослому первую дозу до выхода из локдауна.

"Предложить всем взрослым укол менее чем через 200 дней после запуска программы - одно из крупнейших коллективных достижений нашей страны, как и спасение более 14 000 жизней", - сказал он, ссылаясь на оценки общественного здравоохранения Англии воздействия вакцин.

В Британии первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 42 миллионов человек, 80 процентов взрослых, тогда как более половины получили оба укола.

Органы здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии проводят собственные кампании по вакцинации. Уэльс и Северная Ирландия уже сделали вакцины доступными для любого взрослого человека, в то время как Шотландия предлагает их каждому старше 30 лет.

Вакцины Pfizer, AstraZeneca и Moderna распространяются по всей территории Великобритании.