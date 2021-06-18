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В Англії відкрили COVID-вакцинацію для всіх дорослих

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Англія, П'ятниця 18 червня 2021 12:04
В Англії відкрили COVID-вакцинацію для всіх дорослих Фото: в Англії відкрили COVID-вакцинацію для всіх дорослих (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Служба охорони здоров’я в Англії відкриває в п'ятницю, 18 червня, вакцинацію проти COVID-19 для всіх віком старше 18 років. Країна планує пришвидшити темпи вакцинації населення.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон у понеділок відсунув повний вихід Англії з локдауну до 19 липня через збільшення кількості випадків коронавірусу, але також оголосив плани про пришвидшення темпів вакцинації, пообіцявши дати кожному дорослому першу дозу до виходу з локдауну.

"Запропонувати всім дорослим укол менше ніж через 200 днів після запуску програми - одне з найбільших колективних досягнень нашої країни, як і порятунок понад 14 000 життів", - сказав він, посилаючись на оцінки громадської охорони здоров'я Англії впливу вакцин.

В Британії першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 42 мільйони людей, 80 відсотків дорослих, тоді як більше половини отримали обидва уколи.

Органи охорони здоров’я Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії проводять власні кампанії з вакцинації. Уельс та Північна Ірландія вже зробили вакцини доступними для будь-якої дорослої людини, тоді як Шотландія пропонує їх кожному старше 30 років.

Вакцини Pfizer, AstraZeneca та Moderna розповсюджуються по всій території Великої Британії.

Зазначимо, останніми днями у Британії збільшується кількість щоденних випадків коронавірусу, що пов'язують із штамом COVID-19, вперше виявленим в Індії.

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