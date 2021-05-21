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В Англии вновь вырос уровень заболеваемости COVID после длительного снижения

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Англия, Пятница 21 мая 2021 18:31
В Англии вновь вырос уровень заболеваемости COVID после длительного снижения Фото: в Англии снова вырос уровень заболеваемости COVID (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Уровень заболеваемости инфекцией COVID-19 в Англии вырос после уменьшения в течение пяти недель подряд. С понедельника в стране ослаблены некоторые карантинные ограничения.

Об этом заявило в пятницу Управление национальной статистики (ONS), передает Reuters.

ONS сообщило, что примерно 1 из 1110 людей болели COVID-19 в течение недели, которая закончилась 15 мая, в сравнении с 1 из 1340 человек неделей ранее.

В Великобритании с понедельника, 17 мая, ослабили карантинные ограничения. Там разрешили работать пабам внутри помещений, музеям, кинотеатрам и спортзалам.

При этом "индийский" штамм коронавируса еще представляет опасность для жителей страны. Власти страны предупреждают жителей об опасности и советуют не игнорировать общие правила и соблюдать осторожность.

Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал британцев "сделать следующий шаг с большой осторожностью".

"Мы внимательно наблюдаем за распространением варианта, впервые обнаруженного в Индии, и принимаем оперативные меры там, где уровень инфицирования растет. Я призываю всех проявлять осторожность и брать на себя ответственность, наслаждаясь сегодня новыми свободами, чтобы держать вирус в узде", - призвал Джонсон.

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