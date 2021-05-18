Ослабление карантина в Англии: жителей призывают опасаться "индийского" штамма COVID-19

В Великобритании с понедельника ослабили карантинные ограничения. Но, несмотря на это, "индийский" штамм коронавируса еще представляет опасность для жителей страны.

Власти страны предупреждают жителей об опасности и советуют не игнорировать общие правила и соблюдать осторожность.

Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал британцев "сделать следующий шаг с большой осторожностью".

"Мы внимательно наблюдаем за распространением варианта, впервые выявленного в Индии, и принимаем оперативные меры там, где уровень инфицирования растет. Я призываю всех проявлять осторожность и брать на себя ответственность, наслаждаясь сегодня новыми свободами, чтобы держать вирус в узде", - говорит Джонсон.

Издание отмечает, что заболеваемость этим штаммом коронавируса увеличилась более чем в два раза за неделю в Великобритании. К примеру, в районах северной Англии, наиболее пострадавших от этого варианта, проводились масштабные испытания и усиленная вакцинация.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что "индийский" штамм, формально известный как B.1.617.2, более заразен и "вполне вероятно, что он станет доминирующим вариантом".