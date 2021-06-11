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Англия передаст миру 100 миллионов доз вакцины от коронавируса

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Великобритания, Пятница 11 июня 2021 05:51
Англия передаст миру 100 миллионов доз вакцины от коронавируса Фото: Великобритания пожертвует 100 миллионов доз вакцины для мира (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания передаст другим странам 100 миллионов доз вакцины от коронавируса до конца следующего года. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

Об этом сообщает Sky News.

Он отметил, что уже в ближайшие недели и до конца сентября Британия пожертвует 5 миллионов доз вакцины от коронавируса в бедные страны мира.

Также он обязался пожертвовать еще 95 миллионов доз в течение следующего года, в том числе 25 миллионов к концу 2021 года.

Из 100 миллионов доз 80% пойдет на международную программу обмена вакцинами от COVAX, а остальные будут переданы на двусторонней основе странам, которые в этом нуждаются.

Джонсон надеется, что помогая вакцинировать большее количество людей во всем мире, это не только поможет положить конец пандемии, но и снизит угрозу вспышек мутировавшего вируса, от которых страдают другие страны.

"С начала этой пандемии Великобритания лидирует в усилиях по защите человечества от этой смертельной болезни. Более года назад мы профинансировали разработку вакцины Oxford-AstraZeneca, чтоб она распространялась по всему миру по себестоимости", - сказал он.

Джонсон добавил, что благодаря этой инициативе в 160 странах мира было вакцинировано более полумиллиарда человек.

"Благодаря успеху британской программы вакцинации мы теперь можем поделиться некоторыми из наших избыточных доз с теми, кто в них нуждается. Поступая так, мы сделаем огромный шаг к тому, чтобы навсегда победить эту пандемию", - сказал премьер Англии.

Он также выразил надежду, что на саммите G7 его коллеги-лидеры других стран возьмут на себя аналогичные обязательства. Это поможет вакцинировать весь мир к концу следующего года и восстановиться от коронавируса.

Напомним, что ранее Джонсон призвал лидеров мира покончить с коронавирусом до конца следующего года. Это можно сделать с помощью вакцинации.

Также сообщалось, что в Великобритании начали фиксировать рост заболеваемости COVID-19.

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