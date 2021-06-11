Англія передасть світу 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу
Великобританія передасть іншим країнам 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу до кінця наступного року. Про це повідомив прем'єр-міністр Борис Джонсон.
Про це повідомляє Sky News.
Він зазначив, що вже в найближчі тижні і до кінця вересня Британія пожертвує 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в бідні країни світу.
Також він зобов'язався пожертвувати ще 95 мільйонів доз протягом наступного року, у тому числі 25 мільйонів до кінця 2021 року.
З 100 мільйонів доз 80% піде на міжнародну програму обміну вакцинами від COVAX, а решта будуть передані на двосторонній основі країнам, які цього потребують.
Джонсон сподівається, що допомагаючи вакцинувати більшу кількість людей у всьому світі, це не тільки допоможе покласти край пандемії, але й знизить загрозу спалахів мутованого вірусу, від яких страждають інші країни.
"З початку цієї пандемії Великобританія лідирує в зусиллях по захисту людства від цієї смертельної хвороби. Більше року тому ми профінансували розробку вакцини Oxford-AstraZeneca, щоб вона поширювалася по всьому світу за собівартістю", - сказав він.
Джонсон додав, що завдяки цій ініціативі в 160 країнах світу було вакциновано понад півмільярда осіб.
"Завдяки успіху британської програми вакцинації ми тепер можемо поділитися деякими з наших надлишкових доз з тими, хто їх потребує. Роблячи так, ми зробимо величезний крок до того, щоб назавжди перемогти цю пандемію", - сказав прем'єр Англії.
Він також висловив сподівання, що на саміті G7 його колеги-лідери інших країн візьмуть на себе аналогічні зобов'язання. Це допоможе вакцинувати весь світ до кінця наступного року і відновитися від коронавірусу.
Нагадаємо, що раніше Джонсон закликав лідерів світу покінчити з коронавірусом до кінця наступного року. Це можна зробити за допомогою вакцинації.
Також повідомлялося, що у Великобританії почали фіксувати зростання захворюваності COVID-19.