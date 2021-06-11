ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Англія передасть світу 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Новость на русском →
Великобританія, П'ятниця 11 червня 2021 05:51
Англія передасть світу 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу Фото: Великобританія пожертвує 100 мільйонів доз вакцини для світу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія передасть іншим країнам 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу до кінця наступного року. Про це повідомив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Про це повідомляє Sky News.

Він зазначив, що вже в найближчі тижні і до кінця вересня Британія пожертвує 5 мільйонів доз вакцини від коронавірусу в бідні країни світу.

Також він зобов'язався пожертвувати ще 95 мільйонів доз протягом наступного року, у тому числі 25 мільйонів до кінця 2021 року.

З 100 мільйонів доз 80% піде на міжнародну програму обміну вакцинами від COVAX, а решта будуть передані на двосторонній основі країнам, які цього потребують.

Джонсон сподівається, що допомагаючи вакцинувати більшу кількість людей у всьому світі, це не тільки допоможе покласти край пандемії, але й знизить загрозу спалахів мутованого вірусу, від яких страждають інші країни.

"З початку цієї пандемії Великобританія лідирує в зусиллях по захисту людства від цієї смертельної хвороби. Більше року тому ми профінансували розробку вакцини Oxford-AstraZeneca, щоб вона поширювалася по всьому світу за собівартістю", - сказав він.

Джонсон додав, що завдяки цій ініціативі в 160 країнах світу було вакциновано понад півмільярда осіб.

"Завдяки успіху британської програми вакцинації ми тепер можемо поділитися деякими з наших надлишкових доз з тими, хто їх потребує. Роблячи так, ми зробимо величезний крок до того, щоб назавжди перемогти цю пандемію", - сказав прем'єр Англії.

Він також висловив сподівання, що на саміті G7 його колеги-лідери інших країн візьмуть на себе аналогічні зобов'язання. Це допоможе вакцинувати весь світ до кінця наступного року і відновитися від коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше Джонсон закликав лідерів світу покінчити з коронавірусом до кінця наступного року. Це можна зробити за допомогою вакцинації.

Також повідомлялося, що у Великобританії почали фіксувати зростання захворюваності COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вакцинація
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19