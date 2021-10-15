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Англия упрощает правила для путешественников: можно использовать экспресс-тесты

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Англия, Пятница 15 октября 2021 02:53
Англия упрощает правила для путешественников: можно использовать экспресс-тесты Фото: путешественникам в Англию разрешили использовать экспресс-тесты (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Англии упрощают тестирование для путешественников из стран с низким уровнем риска. Им разрешат использовать экспресс-тесты на антиген вместо дорогостоящих лабораторных ПЦР-тестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые правила начнут действовать с 24 октября и коснуться вакцинированных путешественников из стран, которые не попали в "красный" список. Взрослые путешественники и люди до 18 лет смогут пройти экспресс-тест на антиген (тест бокового потока) вместо лабораторного ПЦР-теста. Отмечается, что такой тест можно пройти на второй день после прибытия в Англию или раньше.

Причиной принятого решения стало то, что экспесс-тесты намного дешевле и дают быстрый результат на выявление коронавируса.

"Отказ от дорогостоящего обязательного ПЦР-тестирования будет способствовать развитию индустрии путешествий и станет важным шагом вперед в нормализации международных поездок", - говорится в заявлении госсекретаря по транспорту Гранта Шаппса.

В случае если экспесс-тест покажет положительный результат, то правительство предоставит путешественнику бесплатный ПЦР-тест через Национальную службу здравоохранения, чтобы подтвердить диагноз.

Напомним, что жителей Англии будут вакцинировать третьей дозой вакцины от коронавируса. Ее получат взрослые люди, которые относятся к категории риска.

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