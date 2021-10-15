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Англія спрощує правила для мандрівників: можна використовувати експрес-тести

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Англія, П'ятниця 15 жовтня 2021 02:53
Англія спрощує правила для мандрівників: можна використовувати експрес-тести Фото: мандрівникам в Англію дозволили використовувати експрес-тести (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Англії спрощують тестування для мандрівників з країн з низьким рівнем ризику. Їм дозволять використовувати експрес-тести на антиген замість дорогих лабораторних ПЛР-тестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові правила почнуть діяти з 24 жовтня і торкнутися вакцинованих мандрівників з країн, які не потрапили в "червоний" список. Дорослі мандрівники й люди до 18 років зможуть пройти експрес-тест на антиген (тест бічного потоку) замість лабораторного ПЛР-тесту. Відзначається, що такий тест можна пройти на другий день після прибуття в Англію або раніше.

Причиною прийнятого рішення стало те, що експресс-тести набагато дешевше і дають швидкий результат на виявлення коронавірусу.

"Відмова від дорогого обов'язкового ПЛР-тестування сприятиме розвитку індустрії подорожей і стане важливим кроком вперед в нормалізації міжнародних поїздок", - йдеться в заяві держсекретаря з транспорту Гранта Шаппса.

У разі якщо експресс-тест покаже позитивний результат, то уряд надасть мандрівникові безкоштовний ПЛР-тест через Національну службу охорони здоров'я, щоб підтвердити діагноз.

Нагадаємо, що жителів Англії будуть вакцинувати третьою дозою вакцини від коронавірусу. Її отримають дорослі люди, які належать до категорії ризику.

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