Апелляционный суд возобновил комендантский час в Нидерландах

Апелляционный суд Гааги оставил в силе действующий в Нидерландах комендантский час. За несколько часов до этого окружной суд Гааги постановил немедленно отменить комендантский час.

Об этом пишет DW .

Фонд "Правда о вирусе" ранее подал иск, в котором утверджалось, что коронавирус не представляет такой серьезной опасности, как это преподносится властями и ведущими СМИ.

Судья отметил, что решение принято с учетом "интересов государства, которые в данном случае перевешивают важность немедленного удовлетворения иска", поданного фондом "Правда о вирусе".

Напомним, Окружной суд признал комендантский час "сильным нарушением" свободы передвижения и права на частную жизнь.

Ограничения ввели в Нидерландах 23 января. В начале февраля комендантский час был продлен до 2 марта. В конце января его введение привело к протестам, переросшим в беспорядки.

РБК-Украина писало, что правительство Нидерландов готовит закон о чрезвычайном положении, который фактически узаконит такую меру как комендантский час.