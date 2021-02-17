Апеляційний суд відновив комендантську годину в Нідерландах

Апеляційний суд Гааги залишив в силі діючу в Нідерландах комендантську годину. За кілька годин до цього окружний суд Гааги постановив негайно скасувати комендантську годину.

Про це пише DW .

Фонд "Правда про вірус" раніше подав позов, в якому утверджалось, що коронавірус не становить такої серйозної небезпеки, як це підноситься владою і провідними ЗМІ.

Суддя зазначив, що рішення прийнято з урахуванням інтересів держави, що в даному випадку переважують важливість негайного задоволення позову", поданого фондом "Правда про вірус".

Нагадаємо, Окружний суд визнав комендантську годину "сильним порушенням" свободи пересування і права на приватне життя.

Обмеження ввели в Нідерландах 23 січня. На початку лютого комендантську годину було подовжено до 2 березня. В кінці січня його введення призвело до протестів, що переросли у заворушення.

РБК-Україна писало, що уряд Нідерландів готує закон про надзвичайний стан, який фактично узаконить таку міру як комендантську годину.