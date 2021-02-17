ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Апеляційний суд відновив комендантську годину в Нідерландах

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 05:51
Апеляційний суд відновив комендантську годину в Нідерландах Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Апеляційний суд Гааги залишив в силі діючу в Нідерландах комендантську годину. За кілька годин до цього окружний суд Гааги постановив негайно скасувати комендантську годину.

Про це пише DW.

Суддя зазначив, що рішення прийнято з урахуванням інтересів держави, що в даному випадку переважують важливість негайного задоволення позову", поданого фондом "Правда про вірус".

Фонд "Правда про вірус" раніше подав позов, в якому утверджалось, що коронавірус не становить такої серйозної небезпеки, як це підноситься владою і провідними ЗМІ.

Нагадаємо, Окружний суд визнав комендантську годину "сильним порушенням" свободи пересування і права на приватне життя.

Обмеження ввели в Нідерландах 23 січня. На початку лютого комендантську годину було подовжено до 2 березня. В кінці січня його введення призвело до протестів, що переросли у заворушення.

РБК-Україна писало, що уряд Нідерландів готує закон про надзвичайний стан, який фактично узаконить таку міру як комендантську годину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус комендантский час Нідерланди
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19