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Аппараты ИВЛ и средства защиты от COVID: три страны ЕС предложили Украине помощь

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Европейский союз, Вторник 08 июня 2021 13:28
Аппараты ИВЛ и средства защиты от COVID: три страны ЕС предложили Украине помощь Фото: Украине предложили помощь для борьбы с коронавирусом (УНИАН)
Автор: Андрей Василюк

Бельгия, Германия и Словакия предложили Украине средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ для борьбы с пандемией COVID-19. Помощь включает более 35 миллионов защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тысяч защитных костюмов и очков.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

"ЕС через свой Центр реагирования на чрезвычайные ситуации координирует помощь для Украины с целью преодоления последствий COVID-19. Три государства-члена ЕС - Бельгия, Германия и Словакия - недавно предложили Украине средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ для борьбы с пандемией COVID-19. Помощь включает более 35 миллионов защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тысяч защитных костюмов и очков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках недавнего пакета помощи Бельгия предложила Украине 500 тысяч масок KN95 и 2 миллиона хирургических масок, Германия - 25 миллионов хирургических масок, 7 977 000 масок FFP2 и 24 аппарата ИВЛ. Словакия предложила по 10 тысяч защитных костюмов, хирургических масок, масок FFP2 и защитных очков.

Ранее Эстония заявила, что направит 1 млн евро (более 33 млн гривен) гуманитарной помощи Украине. Это сделают в течение 2021 года. Средства пойдут людям, проживающим в районах конфликта на востоке Украины.

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