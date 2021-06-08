Аппараты ИВЛ и средства защиты от COVID: три страны ЕС предложили Украине помощь

Бельгия, Германия и Словакия предложили Украине средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ для борьбы с пандемией COVID-19. Помощь включает более 35 миллионов защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тысяч защитных костюмов и очков.

"ЕС через свой Центр реагирования на чрезвычайные ситуации координирует помощь для Украины с целью преодоления последствий COVID-19. Три государства-члена ЕС - Бельгия, Германия и Словакия - недавно предложили Украине средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ для борьбы с пандемией COVID-19. Помощь включает более 35 миллионов защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тысяч защитных костюмов и очков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках недавнего пакета помощи Бельгия предложила Украине 500 тысяч масок KN95 и 2 миллиона хирургических масок, Германия - 25 миллионов хирургических масок, 7 977 000 масок FFP2 и 24 аппарата ИВЛ. Словакия предложила по 10 тысяч защитных костюмов, хирургических масок, масок FFP2 и защитных очков.