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Апарати ШВЛ та засоби захисту від COVID: три країни ЄС запропонували Україні допомогу

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Європейський союз, Вівторок 08 червня 2021 13:28
Апарати ШВЛ та засоби захисту від COVID: три країни ЄС запропонували Україні допомогу Фото: Україні запропонували допомогу для боротьби з коронавірусом (УНІАН)
Автор: Андрій Василюк

Бельгія, Німеччина та Словаччина - запропонували Україні засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ для боротьби з пандемією COVID-19. Допомога включає понад 35 мільйонів захисних масок, 24 апарати ШВЛ, 10 тисяч захисних костюмів та окулярів.

Про це повідомляє представництво ЄС в Україні.

"ЄС через свій Центр реагування на надзвичайні ситуації координує допомогу для України з метою подолання наслідків COVID-19. Три держави-члени ЄС - Бельгія, Німеччина та Словаччина - нещодавно запропонували Україні засоби індивідуального захисту та апарати ШВЛ для боротьби з пандемією COVID-19. Допомога включає понад 35 мільйонів захисних масок, 24 апарати ШВЛ, 10 тисяч захисних костюмів та окулярів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках нещодавнього пакету допомоги Бельгія запропонувала Україні 500 тисяч масок KN95 та 2 мільйони хірургічних масок, Німеччина - 25 мільйонів хірургічних масок, 7 977 000 масок FFP2 та 24 апарати ШВЛ. Словаччина запропонувала по 10 тисяч захисних костюмів, хірургічних масок, масок FFP2 та захисних окулярів.

Раніше Естонія заявила, що направить 1 млн євро (понад 33 млн гривень) гуманітарної допомоги Україні. Це зроблять протягом 2021 року. Кошти підуть людям, які проживають в районах конфлікту на сході України.

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