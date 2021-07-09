ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Армении продлили карантин из-за COVID почти до конца года

Новина українською →
Армения, Пятница 09 июля 2021 22:03
В Армении продлили карантин из-за COVID почти до конца года Фото: карантин в Армении продлили до 20 декабря (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Армении приняло решение продлить действие карантинных ограничений из-за коронавируса. Они будут действовать до 20 декабря 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатутюн".

При этом обучение в школах и университетах будут проводиться в дистанционном режиме, если педагоги не пройдут полный курс вакцинации от коронавируса.

Кроме того, работникам сферы обслуживания будет разрешено работать при условии, что они будут вакцинированы, иначе им придется постоянно предъявлять результаты ПЦР-теста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Армения Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе