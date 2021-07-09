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У Вірменії продовжили карантин через COVID майже до кінця року

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Вірменія, П'ятниця 09 липня 2021 22:03
У Вірменії продовжили карантин через COVID майже до кінця року Фото: карантин у Вірменії продовжили до 20 грудня (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Уряд Вірменії прийняв рішення продовжити дію карантинних обмежень через коронавірус. Вони діятимуть до 20 грудня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азатутюн".

При цьому навчання в школах і університетах будуть проводитися в дистанційному режимі, якщо педагоги не пройдуть повний курс вакцинації від коронавірусу.

Крім того, працівникам сфери обслуговування буде дозволено працювати за умови, що вони будуть вакциновані, інакше їм доведеться постійно пред'являти результати ПЛР-тесту.

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