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В Армении продлили карантин из-за COVID почти до конца года

Автор: РБК-Украина

Правительство Армении приняло решение продлить действие карантинных ограничений из-за коронавируса. Они будут действовать до 20 декабря 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азатутюн".

При этом обучение в школах и университетах будут проводиться в дистанционном режиме, если педагоги не пройдут полный курс вакцинации от коронавируса.

Кроме того, работникам сферы обслуживания будет разрешено работать при условии, что они будут вакцинированы, иначе им придется постоянно предъявлять результаты ПЦР-теста.

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